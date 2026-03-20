OO Kartal'a bak

Yeni transferlerin katılımıyla birlikte 2026 yılında vites yükselten Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Üst üste ikinci resmi maçını kazanan Kartal rakibini 5 maç sonra mağlup etti. Taraftarının da desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 11. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi. Bu dakikada Orkun'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Hyeon-Gyu Oh, gol perdesini açtı: 1-0. 45+2'de Murillo'nun şık ortasında havada ayak içiyle topa dokunan Orkun ilk yarının skorunu ilan etti: 2-0. İkinci devreye baskılı başlayan lacivert-beyazlı takım, 53'te Murillo'nun ceza sahası içinde Arous'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Atışı kullanan Benedyczak, Kasımpaşa'yı umutlandırdı: 2-1. 79'da Rashica'nın şutunda top defanstan sekti, bomboş pozisyonda Cengiz vuruşunu yaptı ancak kaleci Gianniotis'in omzuna çarpan top kornere gitti. 81'de Olaitan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cengiz ayak içiyle vurdu, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağın ağlara gitmesini bir kez daha engelledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrılıp puanını 52'ye yükseltti.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ÖMER'DEN

Beşiktaş'ın 90 dakika sonrası galibiyet üçlüsünü, kanseri yenen Ömer Kağan Karakurt çektirdi. Karşılaşmaya performansıyla damga vuran Orkun Kökçü, kaptanlık bandını minik taraftara verdi.

SAVUNMADA BU KEZ FELIX UDUOKHAI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kasımpaşa karşısında savunma kurgusunda yine değişikliğe gitti. 53 yaşındaki teknik adam geçen hafta Gençlerbirliği maçında görev verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, Felix Uduokhai'yi ilk 11'de oynattı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisindeki 11 ile sahaya çıktı.

"HAKKI YETEN'LER KAZANACAK!"

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi. Doğu tribünde kulübün efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.