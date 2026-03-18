Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Taylan Bulut kararı! Özel izinle Almanya'ya döndü

Beşiktaş'ta Taylan Bulut kararı! Özel izinle Almanya'ya döndü

Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması kapsamında kadroda köklü değişim başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, veda edeceği isimleri belirlerken ilk hamleyi Taylan Bulut ile yaptı. 20 yaşındaki sağ bek ile yolların ayrılması kararı alındı. Genç futbolcu özel izinle Almanya’ya gitti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta genç oyuncularla ilgili önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte beklenen ayrılıklardan biri için süreç resmen başlarken, Taylan Bulut'un geleceği netleşti. Yönetim, sezon sonunda Taylan Bulut ile yolların ayrılması yönünde karar aldı.

AYRILIK KARARI

Genç futbolcunun bu gelişmenin ardından kulüpten özel izin alarak Almanya'ya gittiği öğrenildi. Ayrılığın detaylarının sezon bitiminde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş, Taylan Bulut'u sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak beklenen katkının alınamaması ve yeni sezon planlaması doğrultusunda ayrılık kararı alındı.

REVİZYON KAPIDA

Siyah-beyazlılarda genç oyunculara yönelik yapılan bu revizyonun, yaz transfer döneminde kadroda önemli değişikliklerin habercisi olduğu ifade ediliyor. Teknik heyet rekabetçi bir kadro kurmak istediği belirtiliyor.

