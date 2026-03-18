Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 10'un sezonu

10'un sezonu

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun, son 8 lig maçında 5 gol, 4 asistle 9 gole direkt katkı verdi. 10 numaralı formayı giyen siyah-beyazlı yıldız, Sergen Yalçın’ın yönetiminde başarılı performansıyla dikkat çekti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
10'un sezonu

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Gençlerbirliği deplasmanında attığı enfes frikik golüyle ayakta alkışlanan Orkun, ortaya koyduğu rakamlarla da dikkat çekti. Süper Lig'de son 8 maçta 5 gol atan ve 4 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, 9 gole direkt etki etti. Sezonun genelinde ise 31 resmi maça çıkan milli orta saha oyuncusu, toplamda 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Orkun sezon genelinde maç başına 3.0'lık şut ortalamasıyla da ligin en iyi 3. ismi olmasını bildi.

14 PUANA DİREKT KATKI

Son 15 lig maçında sadece 1 yenilgi alan Beşiktaş'ta yakalanan çıkışta Orkun Kökçü'nün katkısı ön plana çıkıyor. İdolü olan Sergen Yalçın ile çalışan ve benzer şekilde 10 numaralı formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu, son 8 haftada 6 maçta skor katkısı yaparak önemli puanlar kazandı. Orkun'un gol ve asist yaptığı 6 karşılaşmada Beşiktaş 14 puan topladı. Ligde ilk 10 haftada sadece 3 asist yapan başarılı yıldız, son 8 haftada ise 5 gol, 4 asistle ciddi bir performans farkı sundu.

2026 YILINA ÇOK İYİ BAŞLADI

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 2026 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Kaptan Orkun, 2026 itibarıyla lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 11 maçta 6 gol attı, 4 gol pası verdi ve 10 gole doğrudan etki etti.

İLK SEZONUNDA KAPTANLIĞI ALDI

Çocukluğundan itibaren koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Orkun Kökçü, sezon başında geldiği siyah-beyazlı takımda 10 numarayı sırtına geçirdi, sezonun ilerleyen bölümünde de kaptanlık bandını taktı. İki önemli sorumluluk alan Orkun'un performansının artarak devam etmesi büyük beğeni topladı.

YENİ SEZONDA KİLİT İSİM OLACAK

Beşiktaş'ta gelecek sezonda kurulacak güçlü kadro ve şampiyonluğa oynayacak takımda Orkun Kökçü büyük rol oynayacak. 25 yaşındaki futbolcu, hem orta sahadaki rolü hem de takım kaptanlığıyla kilit isim olacak. Siyah-beyazlı yıldız, Sergen Yalçın'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

