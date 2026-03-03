CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Kaleci transferidne rotasını İngiltere'ye çeviren siyah-beyazlılar, Manchester United'da forma giyen milli futbolcu Altay Bayındır'ı gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Beşiktaş'tan kaleye Altay Bayındır hamlesi! Manchester United ile transfer pazarlıkları sürüyor

Sezon sonunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Siyah-Beyazlılar, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında anlaşma ihtimalinin her geçen gün yükseldiği belirtiliyor. Düzenli forma şansı bulmak isteyen 27 yaşındaki file bekçisinin de yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen milli kalecinin, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı kaydedildi. Kırmızı Şeytanlar ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın güncel piyasa değerinin 7 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor. Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetiminin, transferi uygun şartlarda bitirmek adına İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde sürecin netlik kazanabileceği konuşuluyor. Siyah-Beyazlı camiada, tecrübeli kalecinin olası transferi kalede istikrar arayışına önemli bir katkı olarak görülüyor.

