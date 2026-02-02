Benzema kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Benzema Beşiktaş’a mı geliyor?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Benzema Beşiktaş'a transfer olacak mı?", "Benzema hangi takımda oynuyor?" ve "Benzema kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. Dünyaca ünlü golcünün kariyeri, mevcut kulübü ve Beşiktaş iddialarının perde arkası merak ediliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 09:38
Benzema Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Karim Benzema hakkında transfer iddiaları art arda geliyor. Futbol kariyerinde Real Madrid ile sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncunun mevcut durumu ve siyah-beyazlı kulüple ilgili söylentiler merak ediliyor. Benzema'nın kulübü, yaşı ve Beşiktaş ihtimali futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Benzema şu an hangi takımda oynuyor? Karim Benzema kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ'TA BENZEMA İDDİALARI

Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Karim Benzema hakkında transfer iddiaları art arda geliyor. Futbol kariyerinde Real Madrid ile sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncunun mevcut durumu ve siyah-beyazlı kulüple ilgili söylentiler merak ediliyor.

KARİM BENZEMA KİMDİR?

Karim Mostafa Benzema 19 Aralık 1987 tarihinde Lyon'da doğmuş Cezayir kökenli Fransız eski millî futbolcudur. Günümüzde Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El-İttihad forması giymektedir. Futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Benzema; golcülüğü, oyun zekâsı, pas yeteneği ve çok yönlü hücum katkısıyla öne çıkmıştır. Futbola Lyon'da, bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlayan Benzema, küçük yaşlarda gösterdiği performansla Olympique Lyonnais altyapısının dikkatini çekti. Henüz 10 yaşındayken Lyon altyapısına dahil edilen Benzema, genç yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede ön plana çıktı.

OLYMPIQUE LYONNAIS YILLARI

1996 yılında Lyon altyapısına katılan Benzema, 2005'te A takıma yükseldi. Lyon formasıyla dört Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. 2007-2008 sezonunda Ligue 1 gol kralı oldu. Aynı sezon Ligue 1 Yılın Oyuncusu seçildi. Gösterdiği performans, Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı.

REAL MADRID TRANSFERİ VE TARİHİ BAŞARILAR

2009 yılında Benzema, 35 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu ve o dönem Fransız futbol tarihinin en pahalı transferi oldu. İlk sezonunda uyum süreci yaşasa da zamanla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi.

BİREYSEL ÖDÜLLER VE REKORLAR

2022 Ballon d'Or sahibi,

UEFA Yılın Oyuncusu (2021, 2022),

Real Madrid tarihinin en çok asist yapan, en golcü ikinci futbolcusu,

2022 Şampiyonlar Ligi gol kralı,

34 yaş 302 günlükken Ballon d'Or kazanarak tarihin en yaşlı ikinci kazananı oldu.

EL-ITTIHAD DÖNEMİ

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kariyerine Suudi Arabistan temsilcisi El-İttihad'da devam eden Benzema, burada da takımın en önemli yıldızlarından biri konumunda bulunuyor.

FRANSA MİLLî TAKIM KARİYERİ

Fransa formasıyla 97 maçta 37 gol atan Benzema, millî takım kariyerinde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. 2015'te yaşanan skandal sonrası uzun süre kadro dışı kalan yıldız oyuncu, 2021'de geri döndü ve 2022 Dünya Kupası sürecinin ardından millî takımı bıraktığını açıkladı.

