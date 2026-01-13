CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Agbadou Kartal gibi! 3.5 yıllık sözleşme...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Agbadou Kartal gibi! 3.5 yıllık sözleşme...

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın 1 numaralı tercihi Emmanuel Agbadou ile 3.5 yıllık sözleşme için anlaştı. Wolverhampton’la yapılan bonservis pazarlığında aradaki fark iyice azaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Agbadou Kartal gibi! 3.5 yıllık sözleşme...

Ara transfer döneminde şu ana somut adım atamayan Beşiktaş için hafta hareketli başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Uzun zamandır 28 yaşındaki stoperi renklerine katmak için mesai harcayan Serdal Adalı yönetimi, Fildişi Sahilli savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

İMZA YAKIN

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Premier Lig ekibi ile görüşmeleri finalize etmek temaslarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yetkililerin İngiliz kulübüne son olarak 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı ifade edildi. İki kulüp arasındaki bonservis ücreti pazarlığında aradaki fark iyice azaldı. Transferin bu hafta içinde noktalanması ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

ARTILARI VE EKSİLERİ

Fizik gücü ve atletik yapısı ile öne çıkan Emmanuel Agbadou, ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ile dikkat çekiyor. Adam adama markajda forvetlerin korkulu rüyası olan ve genelde savunmanın göbeğinde oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 3'lü savunmanın sağında da görev alıyor. Temaslı oyunu sevdiği ve zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu için kart görme potansiyeli yüksek bir oyuncu. Süratli olmadığı için savunmanın arkasının atılan toplarda sıkıntı yaşayabiliyor.

OLUMLU REFERANS ALDI

El Bilal Toure, Emmanuel Agbadou'nun ikna sürecinde önemli rol oynadı. Malili forvetin İstanbul ve siyah-beyazlı kulüp hakkında 28 yaşındaki oyuncuya olumlu referanslar verdiği aktarıldı. Fildişi Sahilli oyuncu Beşiktaş'ın ilgisinden memnun.

'COME TO BEŞİKTAŞ' BASKISI

Beşiktaşlı taraftarlar, Emmanuel Agbadou transferi için sosyal medyada adeta seferber oldu. Siyah-beyazlı futbolseverler 1.92'lik dev savunmacının resmi İnstagram hesabına yüzlerce 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajı gönderdi.

AFRİKA GÖREVİ SONA ERDİ

Fildişi Sahili Milli Takımı Afrika Ulusal Kupası çeyrek finalinde Mısır'a 3-2 mağlup olarak saf dışı kaldı. Böylece Emmanuel Agbadou'nun Afrika Kupası macerası sona erdi. Tecrübeli defans oyuncusu dev organizasyonda sadece Gabon maçında forma şansı buldu. Diğer 4 müsabakada ise yedek kulübesinde oturdu.

