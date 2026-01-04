Beşiktaş'ta Filip Jörgensen pazarlıkları!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta kaleci transferinde gündeme Chelsea'nin Danimarkalı eldiveni Filip Jörgensen gelmişti. Ada devinde beklediği forma şansını bulamayan Filip'in ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Öte yandan siyah beyazlı kulüp, yetenekli kaleci ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Beşiktaş yönetimi, ocak ayı transfer döneminde Filip Jörgensen'e siyahbeyazlı formayı giydirmeye kararlı. Chelsea'nin geçen yıl 24.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Villarreal'den renklerine kattığı Danimarkalı eldiven beklediği forma şansını bulamadı. Hayal kırıklığı yaşayan 23 yaşındaki file bekçisinin kariyerini kurtarmak için takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Jörgensen'in menajeriyle anlaşma sağlayan siyah beyazlı kurmaylar, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaşlı yetkililer 1.5 yıllık teklif sundu. Kartal, İngiliz kulübünden bonservis bedelini düşürmesini bekliyor.

LA LIGA'DA İLKE İMZA ATTI

Filip Jörgensen, Villarreal forması giydiği dönemde bir sezonda tam 143 kurtarışla La Liga'nın en çok kurtarış yapan kalecisi ünvanını elde etti. Genç file bekçisinin tek handikapı maç eksiği olması. Danimarkalı eldiven bu sezon Premier Lig'de sadece 1 kez (Manchester United maçı) forma giydi.

