Deplasmanda daha iyi

Siyah-beyazlılar, deplasmanda çıktığı maçlarda evine göre 1 puan daha fazla topladı. İlk yarıda konuk olduğu 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 15 puan yazdırdı. Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kaybeden Kartal, sırayla Kayseri, Konya, Antalya ve Karagümrük'ü geçmeyi başardı. Beşiktaş rakip sahada G.Saray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, deplasmanda çıktığımaçlarda evine göre 1 puandaha fazla topladı. İlk yarıdakonuk olduğu 9 maçta 4 galibiyet,3 beraberlik, 2 yenilgiyaşayan Beşiktaş, hanesine15 puan yazdırdı. Alanyasporve Göztepe maçlarını kaybedenKartal, sırayla Kayseri,Konya, Antalya ve Karagümrük'ügeçmeyi başardı. Beşiktaşrakip sahada G.Saray,Kasımpaşa ve Trabzonsporile de berabere kaldı.