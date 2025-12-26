CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Deplasmanda daha iyi

Deplasmanda daha iyi

Siyah-beyazlılar, deplasmanda çıktığı maçlarda evine göre 1 puan daha fazla topladı. İlk yarıda konuk olduğu 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 15 puan yazdırdı. Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kaybeden Kartal, sırayla Kayseri, Konya, Antalya ve Karagümrük'ü geçmeyi başardı. Beşiktaş rakip sahada G.Saray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Deplasmanda daha iyi
Siyah-beyazlılar, deplasmanda çıktığı maçlarda evine göre 1 puan daha fazla topladı. İlk yarıda konuk olduğu 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 15 puan yazdırdı. Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kaybeden Kartal, sırayla Kayseri, Konya, Antalya ve Karagümrük'ü geçmeyi başardı. Beşiktaş rakip sahada G.Saray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.
