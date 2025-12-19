Sazdağı’na uyarı

Sezon başında transfer edilen Gökhan Sazdağı son dönemde yaptığı bireysel hatalarla Beşiktaş'ın puan kaybetmesine sebebiyet verdi. Gaziantep FK maçında ilk golün yenmesine neden olan 31 yaşındaki sağ bek, Trabzonspor sınavında ise Muçi'ye adeta asist yaptı. Teknik heyetin tecrübeli oyuncuya daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
