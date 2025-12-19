3 futbolcunun bileti kesildi

4-5 transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ta vedalaşılacak futbolcular netlik kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Jonas Svensson, David Jurasek ve Felix Uduokhai ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Norveçli sağ bek ve Çekyalı sol bek ile fesih görüşmeleri sürüyor. Forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Alman stoperin de Bundesliga'ya geri dönmesi bekleniyor.
