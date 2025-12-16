En iyisi Cerny

Yaz dönemindeki takviyeler nedeniyle eleştirilere hedef olan siyah-beyazlı yönetimi, Vaclav Cerny'nin her geçen hafta ivmelenen performansı güldürdü. Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk dublesini yapan Çekyalı yıldız, ofansa katkı vermeye devam etti. 6 gol pası veren 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Gaziantep FK'da forma giyen Drissa Camara'nın (7) ardından asist krallığında ikinci sırada yer alıyor. 3 kez de ağları sallayan Vaclav Cerny, toplam 9 gole direkt etki ederek siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

BİRLİK MESAJI VERDİ

Sofascore verilerine göre 8.5 puan alan Cerny siyah-beyazlı takımın en iyi oyuncusu oldu. Çekyalı yıldız sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Engeller ne olursa olsun birlikte devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.