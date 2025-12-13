CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jurasek krizi

Jurasek krizi

Portekiz basınından Abola, Beşiktaş'ta Benfica'dan kiralık oynayan David Jurasek ile ilgili detaylı bir haber paylaştı. Performansından memnun olmayan Kara Kartal, Çekyalı sol bekin kiralık sözleşmesini erken bitirmek istiyor. Ancak Abola haberinde; 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan Jurasek'in ayrılığı için yeni bir kulüp aramasını ve bulmasını sağlamanın, Benfica'nın Jurasek'in kiralanacağı kulüp netleşince bu duruma onay vereceğini, kesinlikle ekstra bir ödeme yapmak istemediğini öne sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jurasek krizi
Portekiz basınından Abola, Beşiktaş'ta Benfica'dan kiralık oynayan David Jurasek ile ilgili detaylı bir haber paylaştı. Performansından memnun olmayan Kara Kartal, Çekyalı sol bekin kiralık sözleşmesini erken bitirmek istiyor. Ancak Abola haberinde; 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan Jurasek'in ayrılığı için yeni bir kulüp aramasını ve bulmasını sağlamanın, Benfica'nın Jurasek'in kiralanacağı kulüp netleşince bu duruma onay vereceğini, kesinlikle ekstra bir ödeme yapmak istemediğini öne sürdü.
G.Saray'dan Guendouzi bombası!
F.Bahçe'den Jadon Sancho harekatı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
F.Bahçe'de 2 veda birden!
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! 01:04
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool'da Salah gelişmesi! 01:03
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! 01:03
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! 01:03
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 01:03
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... 01:03
Slot'tan Salah açıklaması! Slot'tan Salah açıklaması! 01:03
Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! 01:03
Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! 01:03
Livakovic'in yeni adresi belli oldu! Livakovic'in yeni adresi belli oldu! 01:03
Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Alperen Şengün'den akıl dolu basket! 01:03