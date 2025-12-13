Jurasek krizi

Portekiz basınından Abola, Beşiktaş'ta Benfica'dan kiralık oynayan David Jurasek ile ilgili detaylı bir haber paylaştı. Performansından memnun olmayan Kara Kartal, Çekyalı sol bekin kiralık sözleşmesini erken bitirmek istiyor. Ancak Abola haberinde; 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan Jurasek'in ayrılığı için yeni bir kulüp aramasını ve bulmasını sağlamanın, Benfica'nın Jurasek'in kiralanacağı kulüp netleşince bu duruma onay vereceğini, kesinlikle ekstra bir ödeme yapmak istemediğini öne sürdü.
