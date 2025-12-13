Beşiktaş’a ağır fatura!

PFDK, Gaziantep maçında çirkin ve kötü tezahürattan Beşiktaş'a 1 milyon TL ceza verdi. Sosyal medya paylaşımından da 2 milyon 700 bin TL ceza kesildi. Başkan Serdal Adalı da aynı paylaşımdan 15 gün hak mahrumiyeti aldı. Beşiktaş'a toplamda 3 milyon 700 bin TL'yi aşan ceza kesildi.
