Kılıç'tan hakem tepkisi

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç maç sonrası hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Kulübün hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Kılıç, "VAR'da dakikalarca incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. 'Beşiktaş düşmanı' olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini doğru bulmuyoruz. Transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksik ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Bu eksikliklerimizi ve olması gereken oyuncuları kulübümüze kazandıracağız."