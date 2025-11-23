Rafa yoksa Cerny var

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan ve Fenerbahçe derbisinden sonra hiçbir antrenmana çıkmayan Rafa Silva'nın yokluğunda gözler Vaclav Cerny'e çevrildi. Çekyalı yıldız Samsunspor karşısında daha önce oynadığı 10 numara pozisyonunda görev alacak. Çekya Milli Takımı'ndan affını isteyen ve milli arada antrenmanlarda attığı gollerle dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu zorlu müsabakada siyah-beyazlı ekibin en büyük kozu olacak.

ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın antrenmanlarda Cerny ile özel olarak görüşme yaparak kendisine güvendiğini dile getirdi. Antalyaspor deplasmanında attığı şık golle galibiyeti perçinleyen Jota Silva'nın da karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Portekizli futbolcu sol kanatta görev alacak. Son haftaların formda oyuncusu El Bilal Toure sol kanattan gerçek bölgesi olan forvete kaydırılacak.

SON 3 MAÇTA BOŞU YOK!

Vaclav Cerny son maçlarda yükselen form grafiğiyle beğeni topluyor. 28 yaşındaki futbolcu son 3 lig maçında skora direkt etki etti. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Antalyaspor müsabakalarında 1'er asist yapan Çekyalı yıldız, teknik heyetin güvenini kazandı. Beşiktaş formasıyla tek golünü Kocaelispor'a atan Cerny'nin toplam 4 asisti bulunuyor.