Haberler Beşiktaş Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Başkan Serdal Adalı, ocak ayı öncesinde oyuncuyla bir görüşme yaparak geleceğine dair netlik kazandırmayı planlıyor. Yönetim, oyuncunun form durumu, takıma uyumu ve motivasyonunu değerlendirecek. Peki, Rafa Silva futbolu bırakacak mı? Beşiktaş konu ile ilgili açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 08:36 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:31
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezon boyunca gösterdiği performans nedeniyle yeniden gündemde. Ocak ayında takımdan ayrılabileceği yönündeki haberler, taraftar ve spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Başkan Serdal Adalı, futbolcunun geleceğini netleştirmek için kısa süre içinde yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, Rafa Silva'nın fiziksel durumu, motivasyonu ve takım içindeki rolünü değerlendirerek kararını verecek. Bu adım, futbolcunun Beşiktaş'taki kaderini belirleyecek. Özellikle sosyal medyada ve spor gündeminde "Rafa Silva futbolu bırakacak mı?" sorusu öne çıkıyor.

RAFA SILVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Beşiktaş son dakika haberleri, Portekizli yıldız Rafa Silva üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana tartışmalı performanslar sergileyen oyuncu, hem taraftarlar hem de spor medyası tarafından mercek altına alındı.

SERDAL ADALI RAFA İLE GÖRÜŞECEK

Yönetim, futbolcunun takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları dikkate alarak harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, ocak ayı gelmeden Rafa Silva ile kritik bir toplantı yapacak ve oyuncunun geleceği ile ilgili kararını netleştirecek. Bu toplantının ardından futbolcunun Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ya da futbolu bırakıp bırakmayacağı netlik kazanacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile zaman zaman uyum sorunu yaşayan Silva'nın, form grafiğini yükseltip yükseltmeyeceği de yönetimin kararını etkileyecek faktörler arasında. Taraftarlar sosyal medyada ve forumlarda yıldız oyuncunun geleceğini tartışırken, kulüp resmi açıklama yapmayı sürdürüyor.

