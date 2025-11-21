CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! “Beşiktaş’a karşı savaşı kazanacak”

Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! “Beşiktaş’a karşı savaşı kazanacak”

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record'un müdürü Sergio Krithinas, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte Krithinas'ın açıklamaları… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 18:26
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! “Beşiktaş’a karşı savaşı kazanacak”

Beşiktaş'ta milli maç arasında patlak veren Rafa Silva krizi giderek büyüyor. Bel ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Portekizli yıldızın MR'ında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığını açıklayan siyah-beyazlı kulüp oyuncunun tavrını sorgularken Portekiz'den dikkat çekici iddialar geldi

Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! “Beşiktaş’a karşı savaşı kazanacak”

RECORD GAZETESİ MÜDÜRÜNDEN ÇARPICI İDDİA
Record Gazetesi'nin müdürü Sergio Krithinas, Portekiz'de katıldığı bir canlı yayında yaptığı değerlendirmede Rafa Silva'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını öne sürdü. Krithinas, "Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! “Beşiktaş’a karşı savaşı kazanacak”

BEŞİKTAŞ FIFA YOLUNDA
Portekizli gazeteci, Beşiktaş yönetiminin yaşanan krizi FIFA'ya taşımak için hukukçularla görüştüğünü belirtti. Kulübün, oyuncunun antrenmana çıkmama kararını disiplin ihlali kapsamında değerlendirdiği iddia ediliyor.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! “Beşiktaş’a karşı savaşı kazanacak”

BENFICA TETİKTE
Krithinas ayrıca Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'nın da gelişmeleri yakından takip ettiğini ve oyuncuyu yeniden kadrosuna katma düşüncesinin masada olduğunu söyledi.

REKLAM - Türk Telekom
Lewandowski için flaş iddia! F.Bahçe dışında...
DİĞER
Fenerbahçe'den ocak ayında golcü bombası! Saran'ın bir numarasıyla görüşme yapıldı...
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP tribünlere mi oynuyor?
Robinho'nun oğlu G.Saray'a doğru!
Napoli başkanına Osimhen şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flick’ten Messi sorusuna yanıt! Flick’ten Messi sorusuna yanıt! 17:39
Alperen’in yıldızı NBA’de parlıyor! Alperen’in yıldızı NBA’de parlıyor! 17:24
FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! 16:25
Ezan okununca ara verdiler! Ezan okununca ara verdiler! 15:11
Torreira'dan büyük isyan! Torreira'dan büyük isyan! 14:47
Fenerbahçe'ye durmak yok! Fenerbahçe'ye durmak yok! 14:42
Daha Eski
Partizan-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Partizan-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 14:41
Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulunacak Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulunacak 13:26
Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde... Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde... 12:33
Manisa FK - Adana Demirspor maçı bilgileri! Manisa FK - Adana Demirspor maçı bilgileri! 12:04
Buruk'tan o isme uyarı! Fenerbahçe... Buruk'tan o isme uyarı! Fenerbahçe... 11:31
Napoli başkanına Osimhen şoku! Napoli başkanına Osimhen şoku! 11:15