Fırsat maçı Samsun

Trendyol Süper Lig'de 13. haftada Samsunspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta tüm takım bu kritik 90 dakikaya odaklandı. Süper Lig'de Galatasaray'ın arka arkaya 5 puan kaybetmesi ve puan durumunda Samsunspor'un konumu nedeniyle maça büyük önem veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularını motive ediyor. Dolmabahçe'de taraftarları önünde bu karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı planlayan siyah-beyazlı teknik heyet, rakibi analiz etmeye devam ediyor. Samsunspor'un hem ligdeki hem de Konferans Ligi'ndeki maçlarını sürekli izleyen Sergen Yalçın ve yardımcıları rakibin artı-eksi tüm yönlerini öne çıkarıyor, oyuncularına aktarıyor.

SON 3 MAÇI KAZANAMADI

Beşiktaş, iç sahada Samsunspor'a karşı son üç Süper Lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kartal, evinde Samsunspor karşısında dört karşılaşmalık bir galibiyet hasreti daha önce hiç yaşamadı.