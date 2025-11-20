CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Fırsat maçı Samsun

Fırsat maçı Samsun

Süper Lig’de pazar günü Samsunspor’u ağırlayacak Beşiktaş’ta herkes bu mücadeleye çok önem veriyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Dolmabahçe’deki bu kritik 90 dakikayı çıkış maçı olarak düşünüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırsat maçı Samsun

Trendyol Süper Lig'de 13. haftada Samsunspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta tüm takım bu kritik 90 dakikaya odaklandı. Süper Lig'de Galatasaray'ın arka arkaya 5 puan kaybetmesi ve puan durumunda Samsunspor'un konumu nedeniyle maça büyük önem veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularını motive ediyor. Dolmabahçe'de taraftarları önünde bu karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı planlayan siyah-beyazlı teknik heyet, rakibi analiz etmeye devam ediyor. Samsunspor'un hem ligdeki hem de Konferans Ligi'ndeki maçlarını sürekli izleyen Sergen Yalçın ve yardımcıları rakibin artı-eksi tüm yönlerini öne çıkarıyor, oyuncularına aktarıyor.

SON 3 MAÇI KAZANAMADI

Beşiktaş, iç sahada Samsunspor'a karşı son üç Süper Lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kartal, evinde Samsunspor karşısında dört karşılaşmalık bir galibiyet hasreti daha önce hiç yaşamadı.

Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
İdefix
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
F.Bahçe'de Boscagli heyecanı!
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 00:41