Vaclav Cerny affını istedi

Beşiktaş'ın son haftalardaki parlayan yıldızı Vaclav Cerny, davet almasına rağmen Çekya Milli Takımı'ndan affını istedi. Yıldız oyuncunun siyahbeyazlı takımla daha fazla vakit geçirmek ve daha çok sorumluluk üstlenmek amacıyla bu kararı aldığı bildirildi. 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 maçta forma giyerken, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
