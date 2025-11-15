Potada rakip Trabzonspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş GAİN, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 15.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı takım geçen hafta kendi taraftarı önünde şampiyonluğun güçlü adaylarından Anadolu Efes'i 78-69 mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı.
