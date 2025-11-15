Kartal salonda çalıştı

Beşiktaş, 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Oyuncular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı.
Beşiktaş, 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Oyuncular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı.