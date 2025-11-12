CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan Danilho Doekhi bombası! Alman basını transferi duyurdu

Ara transfer için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi sezon başında da gündeme gelen Union Berlin’in stoperi Danilho Doekhi için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in Sky'dan derlediği haberde, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Danilho Doekhi için Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğu belirtildi.

Sezon başında da Hollandalı stoper için nabız yoklayan Beşiktaş'ın Türkiye'den ilgilenen takım olduğu belirtiliyor.

Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında Doekhi için bir girişim yapması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol kaydetti.

