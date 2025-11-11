Yeni silah duran top

CANLI SKOR ANA SAYFA
Siyah-beyazlı takım milli arada duran top çalışmasına devam edecek. Sergen Yalçın savunmacıların yanı sıra Ndidi’nin kornerlerde ileri çıkmasını istedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Beşiktaş'ın kapanan takımlara karşı en büyük kozlarından biri duran top olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, milli maçlar nedeni ile Trendyol Süper Lig'e verilen arada duran top çalışmasına ağırlık vermeyi sürdürecek. 52 yaşındaki teknik adam, defans oyuncuları Tiago Djalo ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Wilfried Ndidi'nin de kornerlerde ileri çıkmasını istedi. Köşe vuruşlarını Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny kullanmaya devam edecek.

4 KEZ AĞLARI SALLADI

Tümosan Konyaspor maçında Orkun Kökçü sol taraftan köşe atışını kullanmış, Ndidi topu ağlara göndermişti. Sergen Yalçın bu karşılaşmanın ardından "Çok ciddi duran top çalışması yapıyoruz. Tamamen onun ürünüydü. Çalıştığın bir şeyin sonucunu almak teknik direktörleri mutlu eder" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Djalo'nun korner golü de teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Siyah-beyazlıların bu sezon köşe atışlarından toplam 4 kez ağları havalandırması dikkat çekti.

