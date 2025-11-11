CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta gözler Adrian Bernabe’de! Sergen Yalçın çok istiyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta gözler Adrian Bernabe’de! Sergen Yalçın çok istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Parma forması giyen 24 yaşındaki İspanyol orta saha Adrian Bernabe’yi kadrosunda görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta gözler Adrian Bernabe’de! Sergen Yalçın çok istiyor

Beşiktaş, gelecek sezon için orta sahasını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar'ın, İtalya Serie A ekibi Parma forması giyen Adrian Bernabe'yi transfer gündemine aldığı gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Sergen Yalçın, özellikle takımda 8 numara pozisyonunu güçlendirmek istediğini daha önce açıklamıştı. Bu doğrultuda genç ve dinamik bir orta saha oyuncusu arayışında olan deneyimli çalıştırıcının, Bernabe için yönetimle görüştüğü öğrenildi. 24 yaşındaki İspanyol futbolcunun, Parma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Performansıyla İtalya'da adından söz ettiren Bernabe, güçlü fiziği ve oyunu yönlendirme becerisiyle tanınıyor. Beşiktaş yönetiminin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Parma ile yapılacak olası pazarlıklar ve bonservis bedeli konusundaki gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir. Genç yıldızın Siyah-Beyazlı formayı giymesi halinde, takımın orta sahasının önemli bir dinamizm kazanacağı görüşü hakim.

REKLAM-İdefix
F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
DİĞER
Galatasaraylı yıldız için ağır sözler! “Fazla şansı kalmadı…”
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
F.Bahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Daha Eski
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04
Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! 00:04
PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! 00:04