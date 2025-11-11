Tapusunu alın

Siyah-beyazlı takımda ara transfer dönemi yaklaşırken, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadroya en az 4 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden kendi isteğiyle transfer ettirdiği Cengiz Ünder'in opsiyonunun kullanılmasını talep etti. Siyah-beyazlı kurmaylar 6 milyon euroluk bedeli ödediği takdirde 28 yaşındaki futbolcunun tapusunu alacak. Cengiz'in de kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediği belirtildi.

4 GOLE KATKI YAPTI

Performansıyla ilk 11'deki yeri ni garantileyen - Cengiz Ünder son Antalyas por maçında - Tiago Djalo'ya asist yaptı. Deneyimli kanat oyuncu su Başakşehir, - Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ağları salladı.