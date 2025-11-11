CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Tapusunu alın

Tapusunu alın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın son haftaların parlayan yıldızı Cengiz Ünder’in bonservisinin alınmasını talep etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Tapusunu alın

Siyah-beyazlı takımda ara transfer dönemi yaklaşırken, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadroya en az 4 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden kendi isteğiyle transfer ettirdiği Cengiz Ünder'in opsiyonunun kullanılmasını talep etti. Siyah-beyazlı kurmaylar 6 milyon euroluk bedeli ödediği takdirde 28 yaşındaki futbolcunun tapusunu alacak. Cengiz'in de kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediği belirtildi.

4 GOLE KATKI YAPTI

Performansıyla ilk 11'deki yeri ni garantileyen - Cengiz Ünder son Antalyas por maçında - Tiago Djalo'ya asist yaptı. Deneyimli kanat oyuncu su Başakşehir, - Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ağları salladı.

