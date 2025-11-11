CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Salih’te kas ödemi

Salih’te kas ödemi

Antalya maçının 40'ıncı dakikasında sakatlanan ve ikinci devrenin başında yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bırakan Salih Uçan'ın durumu belli oldu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre deneyimli orta sahanın kas ödemi yaşadığı ve bu nedenle oyuna devam edemediği öğrenildi. Sağlık ekibinin Salih Uçan'ın durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salih’te kas ödemi
Antalya maçının 40'ıncı dakikasında sakatlanan ve ikinci devrenin başında yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bırakan Salih Uçan'ın durumu belli oldu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre deneyimli orta sahanın kas ödemi yaşadığı ve bu nedenle oyuna devam edemediği öğrenildi. Sağlık ekibinin Salih Uçan'ın durumunu yakından takip ettiği bildirildi.
F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
Aslan'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Bahis skandalında yeni gelişme: 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte oyuncuların alabileceği cezalar
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
F.Bahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Daha Eski
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04
Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! 00:04
PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! 00:04