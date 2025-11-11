Salih’te kas ödemi

Antalya maçının 40'ıncı dakikasında sakatlanan ve ikinci devrenin başında yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bırakan Salih Uçan'ın durumu belli oldu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre deneyimli orta sahanın kas ödemi yaşadığı ve bu nedenle oyuna devam edemediği öğrenildi. Sağlık ekibinin Salih Uçan'ın durumunu yakından takip ettiği bildirildi.
