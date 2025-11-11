İstanbul fırsatı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü 3-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıtan ve milli araya moralli giren Beşiktaş'ın fikstür avantajı göze çarpıyor. Siyahbeyazlı takım önümüzdeki 11 müsabakanın tam 10'unu İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, tüm maçlarını İstanbul sınırları içinde oynayacak.

HEDEF PUAN FARKINI ERİTMEK

7 karşılaşmayı Tüpraş Stadı'nda kendi taraftarı önünde yapacak olan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın fikstür avantajını güzel bir şekilde değerlendirip zirve yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların önündeki maç programı şöyle: Samsunspor, Karagümrük (D), Gaziantep FK, Trabzonspor (D), Rizespor, Kayserispor, Eyüpspor (D), Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir (D), Göztepe. Kartal bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

PUAN KAYBI YASAK

Galibiyet serisi başlatmak isteyen siyah-beyazlılar milli aranın ardından ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'u konuk edecek. Sergen Yalçın puan kaybını yasakladı