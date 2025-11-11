CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş İstanbul fırsatı

İstanbul fırsatı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 11 maçın 10’unu İstanbul sınırları içinde oynayacak. Bir tek Trabzon’a gidecek olan Kartal, bu maçların 7’sini Tüpraş Stadı’nda yapacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
İstanbul fırsatı

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü 3-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıtan ve milli araya moralli giren Beşiktaş'ın fikstür avantajı göze çarpıyor. Siyahbeyazlı takım önümüzdeki 11 müsabakanın tam 10'unu İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, tüm maçlarını İstanbul sınırları içinde oynayacak.

HEDEF PUAN FARKINI ERİTMEK

7 karşılaşmayı Tüpraş Stadı'nda kendi taraftarı önünde yapacak olan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın fikstür avantajını güzel bir şekilde değerlendirip zirve yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların önündeki maç programı şöyle: Samsunspor, Karagümrük (D), Gaziantep FK, Trabzonspor (D), Rizespor, Kayserispor, Eyüpspor (D), Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir (D), Göztepe. Kartal bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

PUAN KAYBI YASAK

Galibiyet serisi başlatmak isteyen siyah-beyazlılar milli aranın ardından ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'u konuk edecek. Sergen Yalçın puan kaybını yasakladı

SON DAKİKA
