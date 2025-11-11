Fedakar Paulista

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gabriel Paulista özverili davranışıyla camianın beğenisini kazandı. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe derbisi sonrası annesinin rahatsızlığı ve çocuğunun gözünden geçirdiği ameliyat nedeniyle ülkesine gitmişti. Geçtiğimiz perşembe İstanbul'a dönen ve cuma günü yapılan son antrenmana katılan deneyimli savunmacı, Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı. Sahaya mücadele gücünü koyan ve Tiago Djalo ile birlikte iyi bir ikili olan Paulista, fedakarlığı nedeniyle teknik heyetten övgü aldı.

1 asisti var

Beşiktaş'ın geçen yıl yaz transfer döneminde bedelsiz olarak renklerine bağladığı Paulista, bu sezon 5'i Süper Lig'de olmak üzere toplam 11 maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki stoper Eyüpspor ile Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada Rafa Silva'ya galibiyet golünün asistini yapmıştı