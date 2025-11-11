CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Fedakar Paulista

Fedakar Paulista

Gabriel Paulista özverili davranışıyla camianın beğenisini kazandı. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe derbisi sonrası annesinin rahatsızlığı ve çocuğunun gözünden geçirdiği ameliyat nedeniyle ülkesine gitmişti. Geçtiğimiz perşembe İstanbul'a dönen ve cuma günü yapılan son antrenmana katılan deneyimli savunmacı, Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı. Sahaya mücadele gücünü koyan ve Tiago Djalo ile birlikte iyi bir ikili olan Paulista, fedakarlığı nedeniyle teknik heyetten övgü aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fedakar Paulista

Gabriel Paulista özverili davranışıyla camianın beğenisini kazandı. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe derbisi sonrası annesinin rahatsızlığı ve çocuğunun gözünden geçirdiği ameliyat nedeniyle ülkesine gitmişti. Geçtiğimiz perşembe İstanbul'a dönen ve cuma günü yapılan son antrenmana katılan deneyimli savunmacı, Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı. Sahaya mücadele gücünü koyan ve Tiago Djalo ile birlikte iyi bir ikili olan Paulista, fedakarlığı nedeniyle teknik heyetten övgü aldı.

1 asisti var

Beşiktaş'ın geçen yıl yaz transfer döneminde bedelsiz olarak renklerine bağladığı Paulista, bu sezon 5'i Süper Lig'de olmak üzere toplam 11 maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki stoper Eyüpspor ile Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada Rafa Silva'ya galibiyet golünün asistini yapmıştı

REKLAM-İdefix
F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
DİĞER
Galatasaraylı yıldız için ağır sözler! “Fazla şansı kalmadı…”
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
F.Bahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Daha Eski
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04
Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! 00:04
PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! 00:04