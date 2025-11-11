Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu: Üzgün değilim, çok sinirliyim!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu adının bahis soruşturmasına karışmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSİN DESTANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Milli ara nedeniyle verilen izinden dolayı yurt dışındaydım. Haber verilince hemen geldim. Üzgün değilim, çok sinirliyim. Üzülecek bir şeyim yok. Kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat.

Kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp ismimizi lekeleme çabasına girişilmiş. Ben böyle düşünüyorum.

Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmaz. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek durumuna düşürmeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vicdanım rahat.