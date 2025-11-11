CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu: Üzgün değilim, çok sinirliyim!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu: Üzgün değilim, çok sinirliyim!

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu adının bahis soruşturmasına karışmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 13:37 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 13:38
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu: Üzgün değilim, çok sinirliyim!

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu adının bahis soruşturmasına karışmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSİN DESTANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Milli ara nedeniyle verilen izinden dolayı yurt dışındaydım. Haber verilince hemen geldim. Üzgün değilim, çok sinirliyim. Üzülecek bir şeyim yok. Kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat.

Kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp ismimizi lekeleme çabasına girişilmiş. Ben böyle düşünüyorum.

Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmaz. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek durumuna düşürmeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vicdanım rahat.

REKLAM-İdefix
Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir"
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi...
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" 13:11
İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... 12:58
Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! 12:55
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk... Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk... 12:55
Okan Buruk yılın teknik direktörü seçildi! Okan Buruk yılın teknik direktörü seçildi! 12:12
G.Saray'dan Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme" G.Saray'dan Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme" 12:08
Daha Eski
F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! 11:45
Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözler! Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözler! 11:35
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! 11:22
S Sport canlı yayın bilgileri! S Sport canlı yayın bilgileri! 11:06
Hacıosmanoğlu: Ülkemiz sporda devrim yaşadı Hacıosmanoğlu: Ülkemiz sporda devrim yaşadı 10:52
Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür! Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür! 10:44