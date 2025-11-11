Atatürk Dolmabahçe’de anıldı

Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı. Tüpraş Stadı'nın Dolmabahçe tarafında düzenlenen törene, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı sporcular katıldı. Törende saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
