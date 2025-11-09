CANLI SKOR ANA SAYFA
Ömer Üründül'den Beşiktaş'a uyarı! "Ndidi mükemmeldi ama…"

Ömer Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! “Ndidi mükemmeldi ama…”

Usta yazar Ömer Üründül, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Üründül, siyah-beyazlıların genel oyunundan memnun kalmazken takımın yıldızını da açıkladı: Wilfred Ndidi. İşte Üründül'ün yazısı… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 09:34
Ömer Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! “Ndidi mükemmeldi ama…”

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, erken bulduğu golle öne geçti ve ilk yarıda oyunu uzun süre domine etti.

Ömer Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! “Ndidi mükemmeldi ama…”

SABAH Spor'un usta yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı detaylı şekilde değerlendirirken Beşiktaş'ın oyununun iki yönüne de dikkat çekti: "Beşiktaş maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede 35 dakika boyunca oyunu rahatlıkla domine ettiler. İkinci golün dışında da birçok net pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor sahada yok gibiydi; geride yerleşemediler, pas yapamadılar ve sürekli top kaybettiler. Bu şartlar Beşiktaş için çok elverişliydi."

Ömer Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! “Ndidi mükemmeldi ama…”

Ancak Üründül, siyah-beyazlıların ikinci yarıda oyun disiplinini kaybettiğini vurguladı: "İkinci yarı da kontrol Beşiktaş'taydı ama skor rahatlığıyla efor düştü. Sonrasında yapılan büyük bir pas hatası farkı bire indirdi. Antalyaspor moral buldu, direnç kazandı, Beşiktaş ise stres altına girdi. Neyse ki Jota Silva'nın attığı kontratak golü maçı rahatlattı ama uzatmalarda bile rakibe net bir pozisyon verdiler."

Ömer Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! “Ndidi mükemmeldi ama…”

Tecrübeli yorumcu, galibiyete rağmen Beşiktaş'ta takım oyununda ciddi sıkıntılar olduğunu belirtti: "Bu maçı mutlaka kazanmaları gerekiyordu, kazandılar ama takım oyunundaki problemler hâlâ endişe verici. Bu şekilde oynarlarsa her an başları ağrıyabilir."

Ömer Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! “Ndidi mükemmeldi ama…”

Üründül ayrıca maçın en beğendiği ismi de açıkladı: "Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Gerçekten üstün bir performans sergiledi. Buna karşın büyük umutlarla transfer edilen Abraham tam bir hayal kırıklığıydı."

