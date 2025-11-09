Ömer Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! “Ndidi mükemmeldi ama…”

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, erken bulduğu golle öne geçti ve ilk yarıda oyunu uzun süre domine etti.

SABAH Spor'un usta yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı detaylı şekilde değerlendirirken Beşiktaş'ın oyununun iki yönüne de dikkat çekti: "Beşiktaş maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede 35 dakika boyunca oyunu rahatlıkla domine ettiler. İkinci golün dışında da birçok net pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor sahada yok gibiydi; geride yerleşemediler, pas yapamadılar ve sürekli top kaybettiler. Bu şartlar Beşiktaş için çok elverişliydi."