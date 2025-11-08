Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları ve muhtemel 11'leri!

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. 'Ya tamam ya devam' niteliğinde oynanacak maçta, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın kenarda olmayacak. Rafa Silva, Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'nun da forma giyemeyeceği karşılaşmada Cerny'nin merkeze geçmesi bekleniyor. El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'i kanatlarda düşünen siyah-beyazlılar, forvet hattında ise Tammy Abraham ile başlamayı hesaplıyor. Orta sahada Ndidi'nin yanında Salih Uçan'ı kullanacak Beşiktaş teknik heyeti, savunma merkezinde ise Tiago Djalo-Felix Uduokhai ikilisini yan yana oynatmayı planlıyor. Son olarak evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Kartal, ligde yaşadığı sıkıntılı döneme Antalyaspor deplasmanında perde çekmek istiyor. Erol Bulut'un öğrencileri ise Bursaspor ve Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetlere bir yenisini ekleyerek seriyi 3'e çıkarma peşinde. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Cihan Aydın'ın düdüğüyle start alacak mücadelede, Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel üstlenecek. Karşılaşmanı 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Saric, Abdülkadir, Soner, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.

59. RANDEVU

Ligde siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 13 puan neticesinde averaj ile 12. sırada bulunuyor.

İki takım bugüne kadar 58 kez rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 36, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galip geldi. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 121 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 56 gol gördü. Ligde son oynanan mücadele ise Antalyaspor ev sahipliğinde 1-1 sona erdi.

5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1'inde sahadan galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri tek galibiyetini Konyaspor'a karşı yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılara karşı Yeni Malatyaspor, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'nın başında toplam 11 kez rakip oldu. Bulut, söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

RAFA, NECİP VE PAULISTA YOK

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva ve Necip Uysal'ın tedavisi devam ediyor. Öte yandan Gabriel Paulista'nın da annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunduğu kulüp tarafından açıklandı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezalı olduğu için Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında siyah-beyazlıların kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın liderlik etmesi bekleniyor.

ORKUN VE EMİRHAN CEZALI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezalı alan Orkun Kökçü ile bu sezon en çok forma şansı bulan savunma oyuncusu Emirhan Topçu, sarı kart cezalısı olduğu için Antalya deplasmanında forma giyemeyecek. Emirhan, ligde Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görerek ceza sınırına ulaştı. Siyah-beyazlılarda bir diğer savunmacı Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu, Antalyaspor maçında kart görmesi durumunda milli aradan sonra oynanacak Samsunspor mücadelesinde sahada olamayacak.