Üç futbolcu dünkü idmanda yer almadı

Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında yarın oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Tedavisi devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista antrenmanda yer alamadı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın akşam deplasmanda yapacağı Antalyaspor karşılaşmasını hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği açıklandı. Siyah-beyazlıları, Aydın'ın yönettiği müsabakalarda 2 galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Hatayspor'la 2-2, Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Kara Kartal, Trabzonspor'u 2-1, Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etmiş, Başakşehir'e ise 2-0'lık skorla yenilmişti.