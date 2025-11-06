CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş 3 eksikle Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş 3 eksikle Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını 3 eksikle devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:20
Beşiktaş 3 eksikle Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

