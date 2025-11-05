CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Antalyaspor mesaisi sürüyor!

Beşiktaş'ın Antalyaspor mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:42
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın Antalyaspor mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk açıklama! Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı...
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da hazırlıklar! Sivasspor'da hazırlıklar! 15:25
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03
TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! 15:03
Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! 15:00
Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek 14:50
Daha Eski
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak 14:50
Bodrum FK'da maç hazırlıkları! Bodrum FK'da maç hazırlıkları! 14:43
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! 14:22
Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması 14:14
F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek 09:35
Sergen Yalçın’a çifte sevk! Sergen Yalçın’a çifte sevk! 09:44