Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'ın kararında! Orkun Kökçü...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından gözler, siyah beyazlıların 2-0 önde iken sahada 1 kişi eksik kalmasına neden olan Orkun Kökçü ile ilgili verilecek karara çevrildi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilmeden önce yaptığı bir yorum gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş 2-0 önde iken orta sahada rakibi Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gören Orkun Kökçü hedef adam haline geldi. Taraftarlar sosyal medyada yıldız futbolcuya sert tepki gösterdi. Otoriteler de kaptanlık yapan 24 yaşındaki futbolcunun büyük bir sorumsuzluk örneği sergileyip takımını yaktığı görüşünde birleşti. Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde geçen sezon oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından açıklamaları yeniden gündeme geldi.

'BİR DAHA OYNAYAMAZSIN'

52 yaşındaki teknik adam, o dönem Galatasaray'da forma giyen Frankowski'nin gördüğü kırmızı kartı sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Antrenmanlarımda böyle bir şeye asla müsaade etmem. Sezon boyunca analizlerimde oyunculara gösteririm. Atlayamazsın, kayamazsın! Bak bir kez ikaz ediyorum. Bir daha görürsem, bir daha oynamayacaksın zaten. Nettir yani bende. Böyle pozisyonlarda atladın mı bende oynayamazsın bir daha." Deneyimli çalıştırıcının takımını 10 kişi bırakan Orkun Kökçü ile ilgili vereceği karar merak konusu haline geldi.

BENFICA'DA HİÇ KIRMIZI GÖRMEDİ

Beşiktaş kariyerinde 15 maçta iki kez kırmızı kartla cezalandırılan Orkun Kökçü'nün Feyenoord ve Benfica formasıyla kart istatistikleri dikkat çekici. 24 yaşındaki futbolcu Hollanda ekibinde 175 karşılaşmada sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Benfica'da forma giydiği 98 müsabakada ise takımını hiç yalnız bırakmadı.

ADALI İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı takımın Fenerbahçe derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılmasına neden olan Orkun Kökçü ile bir araya geldi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından 24 yaşındaki milli yıldızı odasına çağıran Başkan Serdal Adalı, kaptan Orkun ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFERİ TARİHE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş yazın Orkun Kökçü'yü renklerine katarken, Benfica'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu rakam siyah-beyazlı kulübün tarihine geçmişti. Yıllık 6 milyon euro alan Rafa Silva ve Abraham'dan sonra 5 milyon euro ile en çok kazanan milli futbolcu, performansıyla beklentilere yanıt veremedi.

