CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın için kritik viraj! Antalyaspor maçı kaderini belirleyecek

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın için kritik viraj! Antalyaspor maçı kaderini belirleyecek

Fenerbahçe derbisinde 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Beşiktaş’ta tepkiler dinmiyor. Kırmızı kart gören Sergen Yalçın’a yönelik eleştiriler artarken deneyimli teknik adam için Antalyaspor deplasmanı adeta bir kader maçı niteliği taşıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 10:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın için kritik viraj! Antalyaspor maçı kaderini belirleyecek

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldığı derbinin yankıları sürüyor. Karşılaşmada bir şişeyi tekmelediği için kırmızı kartla tribüne gönderilen teknik direktör Sergen Yalçın'a camia içinde tepki büyüyor.

Derbi yenilgisiyle birlikte siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 12, Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düştü. Takımın sahada istediği sonuçları alamaması, Yalçın'ın oyuncu kalitesi ve scout şefi Eduard Graf hakkındaki eleştirilerinin de tartışma yaratmasına neden oldu.

Beşiktaş, milli aradan önce Antalyaspor deplasmanında kritik bir sınav verecek. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, bu maçın ardından oluşacak tabloya göre teknik ekip ve oyuncu kadrosunda değişiklikler yapabileceği sinyallerini veriyor. Olası bir puan kaybı, hem Sergen Yalçın hem de takım açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan Lookman hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! 09:31
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... 09:27
Olympiakos-PSV Eindhoven maçı detayları! Olympiakos-PSV Eindhoven maçı detayları! 09:23
Alperen Şengün’den müthiş performans! Alperen Şengün’den müthiş performans! 09:17
Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! 09:10
G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak 09:06
Daha Eski
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin 09:02
G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak 08:58
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:46
C. Ronaldo'dan flaş Messi yanıtı! C. Ronaldo'dan flaş Messi yanıtı! 00:46
Rize'de kazanan ev sahibi! Rize'de kazanan ev sahibi! 00:46
G.Saray'dan Icardi'nin menajerine tepki! G.Saray'dan Icardi'nin menajerine tepki! 00:46