BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın için kritik viraj! Antalyaspor maçı kaderini belirleyecek

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldığı derbinin yankıları sürüyor. Karşılaşmada bir şişeyi tekmelediği için kırmızı kartla tribüne gönderilen teknik direktör Sergen Yalçın'a camia içinde tepki büyüyor.

Derbi yenilgisiyle birlikte siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 12, Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düştü. Takımın sahada istediği sonuçları alamaması, Yalçın'ın oyuncu kalitesi ve scout şefi Eduard Graf hakkındaki eleştirilerinin de tartışma yaratmasına neden oldu.

Beşiktaş, milli aradan önce Antalyaspor deplasmanında kritik bir sınav verecek. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, bu maçın ardından oluşacak tabloya göre teknik ekip ve oyuncu kadrosunda değişiklikler yapabileceği sinyallerini veriyor. Olası bir puan kaybı, hem Sergen Yalçın hem de takım açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.