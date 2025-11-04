BEŞİKTAŞ HABERİ - Orkun Kökçü'nün soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Edson Alvarez'e yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarda eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Milli futbolcunun karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:03Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:09
