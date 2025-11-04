CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Orkun Kökçü'nün soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Edson Alvarez'e yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarda eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Milli futbolcunun karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:03 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:09
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.

Kartal, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 10 kişi kalan siyah-beyazlı takımda maça kırmızı kart gören Orkun Kökçü damga vurdu.

Derbide Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün büyük üzüntü içinde olduğu belirtildi.

Birinci kaptanlığa getirilen milli futbolcunun, kendisini yenilgiden sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Maçın ardından Başkan Serdal Adalı soyunma odasına inerken, Orkun'un helallik istediği ve "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim" dediği bildirildi.

Sabah'ın haberine göre, 24 yaşındaki orta sahanın, gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden helallik istediği aktarıldı.

Anasayfa
