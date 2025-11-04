CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 buçuk saat sürdü.

Fenerbahçe maçında oynayan futbolcuların, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladığı diğer oyuncuların ise ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmanı pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sonlandırdığı aktarıldı.

5 FUTBOLCU ANTRENMANA KATILMADI

Fenerbahçe derbisinin ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal'ın bugünkü idmanda yer almadığını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Futbol A takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinide (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir." denildi.

Ayrıca, annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista'nın da antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Duran gerçeği ortaya çıktı!
Zubkov: Bu seneki başarının sırrı...
DİĞER
Galatasaray’da sevindiren haber! Okan Buruk’un Ajax maçı 11’i netleşiyor...
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i
Beşiktaş'ta 4 sakatlık şoku birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor'da Almeida dönemi sona erdi Hatayspor'da Almeida dönemi sona erdi 14:48
Zubkov konuşuyor | CANLI Zubkov konuşuyor | CANLI 14:34
CAS Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu CAS Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu 14:31
RAMS Başakşehir'den Erol Bulut'a yanıt RAMS Başakşehir'den Erol Bulut'a yanıt 14:27
Hatayspor'da Gökhan Alaş dönemi Hatayspor'da Gökhan Alaş dönemi 14:21
G.Saray Ajax maçına hazır G.Saray Ajax maçına hazır 14:17
Daha Eski
Beşiktaş'ta 4 sakatlık şoku birden! Beşiktaş'ta 4 sakatlık şoku birden! 14:12
Tottenham-Kopenhag maçı detayları! Tottenham-Kopenhag maçı detayları! 14:07
Göztepe'nin Junior Olaitan sıkıntısı! Göztepe'nin Junior Olaitan sıkıntısı! 14:06
Aslan Avrupa'nın zirvesinde! Aslan Avrupa'nın zirvesinde! 11:09
Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! 11:17
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 11:18