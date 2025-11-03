CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş karşısında 2-0'dan 3-2 geri dönen Fenerbahçe'nin galibiyet golüne imza atan Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, Beşiktaş'ın eski futbolcularından o isim dikkat çeken bir yorum yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 10:41
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi. Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesi sonrası karara tepki olarak sahaya girip su şişesine tekme atması sebebiyle kırmızı kart gördü ve maçın devamını tribünden takip etti.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 25 puana ve 2. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertli ekip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Öte yandan derbi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve bu sezon yaz transfer döneminde siyah-beyazlılardan ayrılarak Cruzeiro'ya katılan Keny Arroyo, sosyal medya hesabından flaş bir yorumda bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan Jhon Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Arroyo, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı galip gelmesini sağlayan golü kaydeden Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Vamos makina!!!' (Haydi makina!!!) yorumunu yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... 10:13
Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:08
Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:17
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! 09:15
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 09:08
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 08:42
Daha Eski
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:31
Derbide kırmızı kart kararı! Derbide kırmızı kart kararı! 23:57
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! 23:57
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 23:58
F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! 23:58
F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! 23:58