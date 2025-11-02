CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan derbi öncesi Abraham açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan derbi öncesi Abraham açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 19:35 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 19:39
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan derbi öncesi Abraham açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ;

Sergen Yalçın: "Hikmet hocayı kaybettik. Rahmetli kardeşimin takım arkadaşıydı. Camiamızın başı sağ olsun. Önemli bir değeri kaybettik.

Maça gelince, ilk defa bu hafta tam kadro çalıştık Rafa'nın da katılmasıyla. 3-4 gün tam kadro çalıştık. Oyun planı üzerine çalıştık. İki farklı planımız var. Birisi çıkan kadro, diğeri de diğer plan. Böyle başlamayı uygun gördüm. Arkada Paulista ile başlıyoruz. Bu tür maçları çok oynamış bir oyuncu. Sakatlıktan sonra toparlandı.

İyi hazırlandık. İyi antrenmanlar yaptık. İnşallah oyunun sonucuna yansır."

ABRAHAM NEDEN İLK 11'DE DEĞİL?

"Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz." dedi.

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
DİĞER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi o yıldızlar akıllara geldi! İşte iki takımda da oynayanlar...
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar!
Kayserispor ilk galibiyetini aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi Beşiktaş kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi 18:41
F.Bahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi F.Bahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi 18:29
G.Saray'ın Ajax mesaisi başladı! G.Saray'ın Ajax mesaisi başladı! 18:23
Bolu evinde Bodrum'u rahat yendi! Bolu evinde Bodrum'u rahat yendi! 17:57
F.Bahçe kafilesi Tüpraş Stadı'na hareket etti F.Bahçe kafilesi Tüpraş Stadı'na hareket etti 17:55
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! 17:18
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi! Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi! 16:58
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:38
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:50
Wolves'ta V. Pereira dönemi sona erdi! Wolves'ta V. Pereira dönemi sona erdi! 15:01
Hakan'dan muhteşem asist Zielinski'den harika gol! Hakan'dan muhteşem asist Zielinski'den harika gol! 15:06
İstanbul'da gol sesi çıkmadı! İstanbul'da gol sesi çıkmadı! 15:28