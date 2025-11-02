CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye özel plan! Hız ve kontra ataklar ile…

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye özel plan! Hız ve kontra ataklar ile…

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi tüm stratejisini hız ve kontra ataklar üzerine kurdu. Yalçın; Cerny, Cengiz Ünder, Rafa Silva ve El Bilal Toure’yi Fenerbahçe savunmasını zorlamak için sahaya sürecek. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye özel plan! Hız ve kontra ataklar ile…

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının taktiğini belirledi. Kartal'ın tecrübeli teknik adamı, Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'ye karşı 4 hızlı oyuncusu Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Rafa Silva ve El Bilal Toure ile sonuç almak için mücadele edecek. Sergen hoca, hızlı oyuncularıyla Fenerbahçe'yi hataya zorlayacak. Yalçın'ın Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı maçları mercek altına aldığı ve bu taktikle mücadele etmeye karar verdiği bildirildi.

KARTAL DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah-Beyazlı futbolcuların son antrenmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi.

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
Dolmabahçe'de kritik derbi!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
F.Bahçe'de ilklerin derbisi!
Zirvede golsüz eşitlik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:59
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:58
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:58
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:58
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58
Daha Eski
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 00:32
Dev derbi öncesi silahlı çatışma! Dev derbi öncesi silahlı çatışma! 00:32
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:32
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 00:32