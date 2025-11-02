BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye özel plan! Hız ve kontra ataklar ile…

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının taktiğini belirledi. Kartal'ın tecrübeli teknik adamı, Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'ye karşı 4 hızlı oyuncusu Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Rafa Silva ve El Bilal Toure ile sonuç almak için mücadele edecek. Sergen hoca, hızlı oyuncularıyla Fenerbahçe'yi hataya zorlayacak. Yalçın'ın Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı maçları mercek altına aldığı ve bu taktikle mücadele etmeye karar verdiği bildirildi.

KARTAL DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah-Beyazlı futbolcuların son antrenmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi.