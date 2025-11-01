CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Beşiktaş, sahasında ezeli rakibini yenerek çıkış yakalamak isterken, Fenerbahçe ise zorlu Beşiktaş deplasmanından galip çıkarak yükselişini devam ettirmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı ise merak konusu haline geldi. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 16:38
Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 2 Kasım Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

362. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugüne kadar 361. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Kanarya'nın 499 golüne, Kartal 459 golle karşılık verdi.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

LİGDE 139. MAÇ

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 138 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Beşiktaş, Dolmabahçe'de ve Kadıköy'de 1-0'lık skorlarla kazandı.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

EN FARKLI SKORLAR

Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. İki takım arasında 23 Mart 1941 tarihindeki özel karşılaşmayı Beşiktaş 7-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe de en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla siyah-beyazlıların lehine gerçekleşirken; sarı-lacivertliler de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Rekabetteki en gollü müsabaka ise 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı ve Beşiktaş 5-4 kazandı. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

GÖZLER GOLCÜLERDE

Derbide gözler hücum oyuncularında olacak. Ev sahibinde Tammy Abraham, 9 golle takımının şu ana kadar tüm kulvarlardaki en golcü konumunda yer alıyor. Abraham'ın ligde ise 4 golü var. Siyah-beyazlıların, ligdeki en golcü ismi ise 5 gol, 1 asistle Rafa Silva.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder de son haftalarda çıkış yakaladı. Siyah-beyazlıların ligde attığı son 2 golde Cengiz'in imzası yer alırken, bu sezon 3 gol kaydetti.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertlilerde ise Youssef En-Nesyri, takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Son lig maçında 2 gol atan Faslı forvet, bu sezon 6'sı Süper Lig'de olmak üzere toplam 7 kez fileleri havalandırdı. Kanarya'da eski takımına karşı forma giyecek olan Talisca'nın da 5 golü bulunuyor. Son 2 maçta 3 gol atan Talisca, derbide takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

HER İKİ TAKIMDA DA 2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Hesap.com Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertli ekipte ise İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular derbide sarı kart görmeleri halinde takımlarını gelecek hafta oynayacakları Zecorner Kayserispor maçında yalnız bırakacaklar.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham.

Dolmabahçe'de kritik derbi! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Kerem, Asensio, Nene, En Nesyri.

