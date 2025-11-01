Beşiktaş'ın eski genç yıldız adaylarından Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'a 2017 yılında transfer olan Orkan Çınar, siyah-beyazlı formayla fazla süre bulamasa da Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymişti. Son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da top koşturan Çınar, 29 yaşındaki futbol kariyerine ara verdi.

DÖNERCİ AÇTI

Bir dönemin yıldız adayının yeni mesleği ise dikkat çekti. Orkan Çınar'ın, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtığı ortaya çıktı.

Eski futbolcunun dönerci dükkanında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Çınar'ın yeni mesleği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.