Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın eski genç yıldız adaylarından Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı

Beşiktaş'ın eski genç yıldız adaylarından Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı

Geçmişte Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekip ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Orkan Çınar, yıllar sonra yeni mesleği ile gündeme geldi. Henüz 29 yaşında yeşil sahalara veda eden Çınar, Bursa'da ağabeyiyle birlikte dönerci dükkanı açtı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş'a 2017 yılında transfer olan Orkan Çınar, siyah-beyazlı formayla fazla süre bulamasa da Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymişti. Son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da top koşturan Çınar, 29 yaşındaki futbol kariyerine ara verdi.

DÖNERCİ AÇTI

Bir dönemin yıldız adayının yeni mesleği ise dikkat çekti. Orkan Çınar'ın, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtığı ortaya çıktı.

Eski futbolcunun dönerci dükkanında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Çınar'ın yeni mesleği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

