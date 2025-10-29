CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçına yoğun mesai!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçına yoğun mesai!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbiye siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın özel olarak hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçına yoğun mesai!
Konyaspor maçında alınan galibiyetle pozitif bir hava yakalayan Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşısında alınan 1 puan moralleri bozmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da beklentilerin altında kalan takımını motive etmek ve takımın performansını yukarı çekmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Yalçın'ın idmanlarda ve tesislerde oyuncularıyla yakından ilgilendiği ve futbolcularıyla hem bire bir hem de toplu konuşmalar yaparak oyuncularının mental durumlarını yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe derbisine de oyuncularını özel olarak hazırladığı öğrenildi. Yalçın'ın derbi zaferiyle takımın yeniden ayağa kalkmasını planladığı da gelen haberler arasında.
