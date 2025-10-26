Rafa müjdesi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında Rafa Silva'nın sakatlık haberi moralleri bozmuştu. Her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli yıldızda kas ödemi tespit edilmişti. Antrenmana çıkmayan ve tedavisine başlanan 32 yaşındaki futbolcunun durumu netlik kazandı. Yapılan testler sonrası ağrıları süren Rafa Silva'nın Kasımpaşa müsabakasında dinlendirilmesine karar verildi. Yıldız futbolcunun Süper Lig'de 2 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği aktarıldı.

HÜCUMDA EN ÖNEMLİ KOZ

Rafa Silva siyah-beyazlı takımın ofans hattındaki en önemli gol silahı olarak dikkat çekiyor. Bu sezon hiç resmi maç kaçırmayan 32 yaşındaki yıldız, 15 maçta forma giyerken 5 gol, 3 asistlik performansıyla 8 gole katkıda bulundu.