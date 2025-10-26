CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Olgunlukla karşıladım

Olgunlukla karşıladım

"Kaptanlık değişikliğini her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Olgunlukla karşıladım

Mert Günok Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında yediği goller nedeniyle tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Kaptanlığı alınan ve kaleyi Ersin'e kaptıran 36 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından suskunluğunu bozdu. İşte tecrübeli file bekçisinin açıklaması: "Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze yakışan şekilde ve kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim.

KARARLARA SAYGILIYIM

Bu sezona takım olarak iyi başlamadık. Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim."

SERGEN YALÇIN'DAN MORAL

Yedek kulübesinde oturduğu için moral bozukluğu yaşayan milli kaleci için teknik heyet seferber oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın birebir görüşme yaptığı Mert Günok'a moral verdiği öğrenildi. 52 yaşındaki hocanın uzun sürecek ligi maratonunda tecrübeli kaleciye olan güvenini dile getirdiği aktarıldı.

MİLLî FORMAYA HASRET KALDI

Mert A Milli Futbol Takımı'nda yaklaşık 11 aydır forma şansı bulamadı. 36 yaşındaki kaleci en son 19 Kasım 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynanan Karadağ maçında ilk 11'de forma giymişti. Bu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.

