Beşiktaş'ta parola 3 puan! İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i

Erteleme maçında hafta içinde Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.

PAROLA 3 PUAN

Siyah-beyazlı takım zorlu müsabakada tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Şampiyonluk yarışı içinde var olmak isteyen Kartal, rakibini yenerek hem seri başlatmak hem de 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi öz güven kazanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın talebeleri ile yaptığı maç toplantısında Kasımpaşa deplasmanından 3 puan çıkarmak zorunda olduklarını vurguladı.

GÖKHAN DÖNÜYOR

Son iki lig sınavında formasından uzak kalan ve eksikliği fazlasıyla hissedilen Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa maçında formasına kavuşacak. Ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor maçında statü nedeniyle forma giyemeyen 31 yaşındaki sağ bek, Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.

UDUOKHAI SINIRDA

Ligde üç sarı kartı bulunan Uduokhai derbi öncesi ceza sınırında bulunuyor. Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılan Alman defans oyuncusu, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmesi durumunda 2 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı en çok zorlayan takımların başında geliyor. Kartal 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Geçen sezon rakibine Tüpraş Stadı'nda 3-1 kaybeden Beşiktaş, dış sahada Paşa ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş son galibiyetini 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla aldı.

10 YIL SONRA RAKİP OLDULAR

Sergen Yalçın ile Şota Arveladze 10 yıl 2 gün sonra yeniden birbirlerine rakip olacak. 2014'te Kasımpaşa'yı çalıştıran Gürcü teknik adam ile Sivasspor'un başındaki 52 yaşındaki hocanın mücadelesi golsüz sonuçlanmıştı. 2015'te ise Trabzonspor ile Sivasspor'a konuk olan Şota Arveladze müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın kondisyon ve taktik çalışması üzerinde durdu. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

DIŞ SAHAYI SEVİYOR

Beşiktaş'ın forvetteki gol umudu Tammy Abraham deplasmanda attığı gollerle dikkat çekiyor. İngiliz golcü Süper Lig'deki 4 golünün 3'ünü rakip sahada (Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor) kaydetti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: GIANNIOTIS, WINCK, SZALAI, OPOKU, FRIMPONG, BALDURSSON, CEM, ALİ YAVUZ, BEN OUANES, DIABATE, KUBİLAY

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, NDİDİ, ORKUN, JOTA SILVA, CERNY, CENGİZ, ABRAHAM