Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! "Son performansları beklentinin altında"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında sahne alıyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamaları...

"RAFA SILVA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Rafa Silva, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentilerin çok altında. Oyun performans oyunu."

"KONYA MAÇININ ÖYLE OLMASINI İSTEDİK"

"Maçlara göre bazen farklı sistemlerle oynamak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar ki süreçte çok erteleme maçları araya girdiği için 6-7 oyuncu farklı oynattık. Bu da farklı oyun sistemleriyle oynamamıza neden oldu. Konya maçını öyle oynansın istediğimiz için öyle oldu. 3 puan yazılması gereken maçtı. Psikolojisi zor maçtı. Önemli olan 3 puandı. Konya maçının öyle olmasını biz istedik.

"ÖNDE OYNAMAYI İSTİYORUZ"

5 oyuncumuz geri geldi, onlarla başlıyoruz. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlıktan ötürü yok. Daha fazla hücum varyasyonları olacak bir kadro. Ndidi tek ön libero olacak, daha ofansif bir kadro olacak. Daha önde oynamayı istiyoruz. Bakalım, oyuncularımız umarım başarır."

"DAHA OFANSİF BİR KADRO"

"4-1-4-1 gibi, 4-3-3 gibi düşünebilirsiniz. Cerny'i daha merkeze aldık. Kenarda Bilal döndü. Cengiz'in, Tammy'nin performansları önemli. Daha ofansif bir kadro. Oyunun kontrolü bizde olsun istiyoruz. Bakalım, planlarımız olumlu yansır sahaya."