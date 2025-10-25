CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa şoku

Rafa şoku

Konyaspor maçında 57. dakikada oyundan alınan Rafa Silva'dan kötü haber geldi. İdmana çıkmayan Portekizli yıldızın her iki alt baldırından sakatlandığı açıklandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Rafa şoku
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın, her iki alt baldır adalesinden sakatlandığı ve bu nedenle antrenmana çıkamadığı belirtildi. Siyah-beyazlıların Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında yaptığı bilgilendirme şöyle: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." Rafa Silva, geçen sezon bel problemi nedeniyle sadece 3 maç kaçırdı. Bu sezon Beşiktaş'la tüm maçlarda oynayan 32 yaşındaki maestro, 15 maçta 5 gol, 3 asist katkısı sağladı.
